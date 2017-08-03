Череповчанке пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы получить лекарство

Прокуратура области в судебном порядке требует обеспечить жительницу Череповца жизненно необходимым лекарственным препаратом.

Женщине на приеме у ревматолога было выписано лекарство «Голимумаб» (раствор для инъекций), однако медикамента она так и не получила. Пациентка обратилась в прокуратуру.

- В ходе проверки установлено, что заявительнице по жизненным показаниям согласно указаниям врачей рекомендован ежедневный прием дорогостоящего лекарственного средства, Департаментом здравоохранения Вологодской области потребность в препарате удовлетворена не была, возможности самостоятельного приобретения его на регулярной основе у пациентки не имеется, непринятие лекарства ставит ее жизнь и здоровье под угрозу, – сообщает областная прокуратура.

Отметим, что одна упаковка «Голимумаба» стоит в разных аптеках в среднем от 50 до 70 тысяч рублей.

Чтобы защитить права череповчанки на бесплатное получение лекарства, прокуратура обратилась с иском в суд. Суд поставил обязать департамент здравоохранения выдать женщине лекарство.

Это решение еще может быть обжаловано. Напомним, что ранее вологжане уже не раз выигрывали суды по таким искам, однако департамент очень часто в таких случаях пытается обжаловать вынесенные решения.