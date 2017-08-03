Кольцевое пересечение на перекрестке Окружное шоссе-Конева в Вологде завершат ремонтировать осенью 2017 года

03.08.2017 [Общество]

В связи с работами по устройству кольцевого пересечения на примыкании ул. Маршала Конева к автомобильной дороге федерального значения М-8 «Холмогоры»  там ограничен скоростной режим и демонтировано уличное освещение.

Как сообщили в Упрдор «Холмогоры», сейчас строители переносят инженерные коммуникации. В темное время суток участок строительства не освещен, водителей просят быть внимательными.

Строительные работы на 455 км  автодороги М-8 «Холмогоры» (перекресток Окружное шоссе с ул. Маршала Конева и д. Петровская) были обусловлены тем, что этот участок являлся особо аварийным.

- По оценке специалистов, интенсивность движения на данном участке за 2016 год составила 13268 авт/сут, к 2029 году она  вырастет до 29311 авт/сут. Кольцевое пересечение городской магистральной улицы с федеральной трассой распределит транспортные потоки, решит многолетнюю проблему пробок, - пояснили в Упрдор «Холмогоры».

По проекту, диаметр кольца – 60 метров, общая длина участка - 700 метров.

За пределы кольцевого пересечения будут вынесены попадающие в зону строительства газопровод, канализация, подземный кабель, воздушные линии электропередач и линии электроосвещения. Полностью все работы на объекте обещают завершить этой осенью.

Напомним, что сроки строительства этого участка дороги переносились уже несколько раз.  Строить объездную дорогу вокруг Вологды начали в 1999 году, третья очередь была запущена в 2007 году. Сейчас идет четвертый, заключительный этап строительства.

Тэги: ремонт дорог, Окружное шоссе
Сюжет: объездная дорога вокруг Вологды
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