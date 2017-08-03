Кольцевое пересечение на перекрестке Окружное шоссе-Конева в Вологде завершат ремонтировать осенью 2017 года
В связи с работами по устройству кольцевого пересечения на примыкании ул. Маршала Конева к автомобильной дороге федерального значения М-8 «Холмогоры» там ограничен скоростной режим и демонтировано уличное освещение.
Как сообщили в Упрдор «Холмогоры», сейчас строители переносят инженерные коммуникации. В темное время суток участок строительства не освещен, водителей просят быть внимательными.
Строительные работы на
- По оценке специалистов, интенсивность движения на данном участке за 2016 год составила 13268 авт/сут, к 2029 году она вырастет до 29311 авт/сут. Кольцевое пересечение городской магистральной улицы с федеральной трассой распределит транспортные потоки, решит многолетнюю проблему пробок, - пояснили в Упрдор «Холмогоры».
По проекту, диаметр кольца –
За пределы кольцевого пересечения будут вынесены попадающие в зону строительства газопровод, канализация, подземный кабель, воздушные линии электропередач и линии электроосвещения. Полностью все работы на объекте обещают завершить этой осенью.
Напомним, что сроки строительства этого участка дороги переносились уже несколько раз. Строить объездную дорогу вокруг Вологды начали в 1999 году, третья очередь была запущена в 2007 году. Сейчас идет четвертый, заключительный этап строительства.