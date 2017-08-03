Организатором игорного клуба в Вохтоге оказался предприниматель из Ярославской области

03.08.2017 [Происшествия]

В Грязовецком районе передано в суд дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Напомним, игорный клуб в здании бывшего магазина в Вохтоге был обнаружен полицейскими весной этого года. Там обнаружили игровые автоматы, деньги, документы и два ящика контрафактного алкоголя. Когда туда нагрянули полицейские, в клубе находились семь человек.

Следователи выяснили, что незаконный клуб организовал в 2015 году 35-летний предприниматель из Ярославской области, зарегистрированный в Вологде. Помещение он официально арендовал для торговой деятельности, а на самом деле разместил там 9 игровых автоматов. При этом мужчина вовлек в сговор 23-летнюю местную жительницу, которая стала работать в клубе администратором.

Игорный клуб работал с сентября 2015 года по апрель 2017 года, когда был обнаружен полицейскими. Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны группой лиц по предварительному сговору).

Расследование завершено, дело передано в суд.

Тэги: игорный бизнес
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