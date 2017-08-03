Череповчанка уронила 3-месячного ребенка: девочка погибла

03.08.2017 [Происшествия]

В Череповце возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти 3-месячной девочке.

24 июля из квартиры дома в Заягорбском районе была госпитализирована 3-месячная девочка, которая в тот же день скончалась от черепно-мозговой травмы.

- 19-летняя мать ребенка пояснила, что во время кормления дочери, держа одной рукой бутылочку со смесью, не удержала другой рукой ребенка, допустив падение с высоты на диван, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Тэги: гибель ребенка
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вытегорском районе из-за затопления введен режим ЧС
В Белозерске из машины похитили 2,5 млн рублей
Алексей Мордашов стал самым богатым человеком России по версии Forbes
В Вологде автобус № 2 выехал на тротуар: водителю стало плохо
Затопление в Вытегре: фото и видео
В Череповце девушка упала с высоты 4 этажа, спускаясь на простынях за телефоном
Пропавшего около Надеевского водохранилища 10-летнего мальчика нашли в Вологде
18-летний житель поселка Ермаково сделал 14 тайников с наркотиками
11-летний мальчик, которого сбили на "зебре" в Череповце, скончался в реанимации
Ивы на перекрестке Козленская-Предтеченская в Вологде вырубил владелец здания возле Камерного театра
02.08.2017 [Происшествия]

В Череповце выпала из окна 4 этажа 2-летняя девочка

1138
0
31.07.2017 [Происшествия]

В Череповце двое детей выпали из окон в разных домах

1938
0
01.08.2017 [Происшествия]

В Череповце двухлетняя девочка выпала из окна 5 этажа

2183
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанке пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы получить лекарство
Кольцевое пересечение на перекрестке Окружное шоссе-Конева в Вологде завершат ремонтировать осенью 2017 года
Организатором игорного клуба в Вохтоге оказался предприниматель из Ярославской области
Череповчанка уронила 3-месячного ребенка: девочка погибла
В Череповецком районе иномарка врезалась в столб и перевернулась
В Вологде снова горел расселенный дом на Можайского, не снесенный вовремя
К концу августа на сайте ПАТП-1 обещают опубликовать информацию о доступности автобусов для маломобильных пассажиров
 
28.07.2017 [Общество]

Затопление в Вытегре: фото и видео

4399
0
02.08.2017 [БлогоVO]

День десантника в Ярославле

982
0
03.08.2017 [Обзор Прессы]

Скулябинская богодельня нуждается в реставрации

148
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика