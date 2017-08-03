Череповчанка уронила 3-месячного ребенка: девочка погибла
03.08.2017 [Происшествия]
В Череповце возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти 3-месячной девочке.
24 июля из квартиры дома в Заягорбском районе была госпитализирована 3-месячная девочка, которая в тот же день скончалась от черепно-мозговой травмы.
- 19-летняя мать ребенка пояснила, что во время кормления дочери, держа одной рукой бутылочку со смесью, не удержала другой рукой ребенка, допустив падение с высоты на диван, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.