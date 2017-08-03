В Череповецком районе иномарка врезалась в столб и перевернулась
03.08.2017 [Происшествия]
Накануне около 18:00 на 12-м километре Северной автодороги перевернулась Toyota Yaris.
По предварительной информации областного УМВД, 46-летняя женщина за рулем иномарки ехала от федеральной автодороги в сторону Череповца и не справилась с управлением. Машина врезалась в световую опору и перевернулась.
У женщины диагностирован открытый перелом левой кисти, пострадавшая госпитализирована.
Фото областного УМВД