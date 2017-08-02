В Вологде снова горел расселенный дом на Можайского, не снесенный вовремя

02.08.2017 [Происшествия]

В Вологде подожгли еще один расселенный деревянный дом. По традции, он был не снесен в установленный срок.

Накануне в 17.55 поступил сигнал о пожаре в доме № 38 «А» на улице Можайского. Он был признан аварийным в 2009 году, городские власти должны были обеспечить его снос до 31 января 2016 года. Однако это условие в очередной раз не было соблюдено.

Доступ в дом был свободный, поэтому дом облюбовали лица без определенного места жительства и асоциальные личности, сообщает областное УМЧС. В марте он уже горел, тогда предварительной причиной пожара был поджог.

В этот раз возгорание на первом этаже заметили очевидцы. По сухим конструкциям пламя быстро распространилось на второй этаж и ушло под крышу. В результате пожара частично уничтожена обрешетка кровли, повреждена внутренняя и внешняя отделка обоих этажей, перекрытия.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото областного УМЧС
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