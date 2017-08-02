К концу августа на сайте ПАТП-1 обещают опубликовать информацию о доступности автобусов для маломобильных пассажиров

В Вологде составляют паспорта доступности автобусов для маломобильных пассажиров.

Напомним, что согласно законодательству РФ, доступными для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками должны быть все автобусы, однако в Вологде пока речи об этом не идет. Большинство автобусов в областной столице для таких пассажиров недоступны, а на некоторых маршрутах, например, 37 и 37э, доступность наоборот снизилась.

- Поселок Молочное с мая 2017 года потерял транспортную доступность для инвалидов - маршрут 37 более не доступен для нас совсем, а на 37Э из 4-х автобусов на маршруте только один имеет аппарель. А все обещания по установке аппарелей и подъемников в ПАЗы и решение вопроса по перевозке маломобильных групп населения на этих маршрутах так и остались обещаниями как администрации города, так и частных перевозчиков, - рассказали Newsvo пассажиры.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на ПАТП-1 пообещали исправить в автобусах неработающие аппарели (ред. – устройство, позволяющее заехать в автобус на инвалидной коляске). Почему некоторые автобусы выходят на линию с неработающими аппарелями, непонятно, ведь каждый из них проходит перед рейсом проверку.

Эта проблема есть и у частных перевозчиков. Например, в автобусах № 40 (перевозчик ООО "Такси-Сервис"). Причем даже когда аппарель работает, у водителей нет с собой ключа, чтобы ее открыть. Так, 24 мая 2017 года, когда наш журналист ожидала автобуса на этом маршруте вместе с пассажиром на инвалидной коляске, восемь автобусов подряд на маршруте имели закрытые на ключ аппарели, а ключа в автобусе не было.

В паспортах доступности должны быть указаны план работ и сроки по адаптации транспорта для маломобильных вологжан.

«Обследовать предстоит 144 автобуса ПАТП-1. У нас составлен график этой работы. Планируем завершить процесс к концу августа. Вся информация о доступности нашего транспорта и услуг по перевозке маломобильных пассажиров будет опубликована на нашем сайте», – рассказала заместитель директора ПАТП-1 Елена Юхневич.

В дальнейшем проверки пройдут и у других городских перевозчиков, на автобусы которых также будут составлены паспорта доступности.