В выходные викинги будут штурмовать крепость в Кириллове

02.08.2017 [Общество]

Прогуляться по воинскому средневековому лагерю, узнать о быте, традициях и вооружении викингов и русичей приглашает исторический фестиваль "Сугорье". Он пройдет 5 и 6 августа в Кирилловском районе

В этом году исторический праздник развернется на двух туристических площадках: в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и историко-этнографическом комплексе "Сугорье".

- На берегу реи Шексна соберутся лучшие клубы исторической реконструкции из самых разных городов России. Гости фестиваля смогут прогуляться по настоящему воинскому средневековому лагерю, узнать о быте, традициях, вооружении, походной кухне викингов и русичей, попробовать себя в стрельбе из лука и арбалета, метании копья и топора. Для младших гостей фестиваля будет организована детская площадка с древнерусскими играми и забавами. Как и прошлые годы, желающие смогут прокатиться по шекснинским волнам на муромской ладье «Чайка», в окружении суровых мореходов, - сообщается на сайте фестиваля.

Главной частью фестиваля станет инсценировка штурма викингами древнерусской крепости с использованием ладьи и осадных орудий. Как сообщают организаторы праздника, штурм пройдет по новому сценарию, причем в оба фестивальных дня.

Питерская группа «Аргемония» наполнит праздник средневековой музыкой.

- К традиционным увлекательным мероприятиям с обновленной программой, добавится ряд интереснейших мастер-классов, таких как: «Историческая каллиграфия - семейный мастер-класс для детей и взрослых, на котором вы познакомитесь с русским уставным письмом ; «Поющая глина» - шоу и мастер-класс одновременно, где вас познакомят с изготовлением глиняных музыкальных инструментов, кирилловской утицей, и земляной флейтой (окарина) и многих других,- сообщается на сайте.

Участники фестиваля смогут побывать в усадьбе "Княжий двор" и сфотографироваться в исторических костюмах,  прогуляться по тайнику – загадочному подземному ходу в поисках клада; побывать на выставках Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Участие в фестивале платное: взрослый билет - 100 руб., детский - 50 руб.

Тэги: фестивали, история
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вытегорском районе из-за затопления введен режим ЧС
В Белозерске из машины похитили 2,5 млн рублей
Алексей Мордашов стал самым богатым человеком России по версии Forbes
В Вологде автобус № 2 выехал на тротуар: водителю стало плохо
Затопление в Вытегре: фото и видео
В Череповце девушка упала с высоты 4 этажа, спускаясь на простынях за телефоном
Пропавшего около Надеевского водохранилища 10-летнего мальчика нашли в Вологде
18-летний житель поселка Ермаково сделал 14 тайников с наркотиками
11-летний мальчик, которого сбили на "зебре" в Череповце, скончался в реанимации
Ивы на перекрестке Козленская-Предтеченская в Вологде вырубил владелец здания возле Камерного театра
02.08.2017 [Общество]

К концу августа на сайте ПАТП-1 обещают опубликовать информацию о доступности автобусов для маломобильных пассажиров

351
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде снова горел расселенный дом на Можайского, не снесенный вовремя
К концу августа на сайте ПАТП-1 обещают опубликовать информацию о доступности автобусов для маломобильных пассажиров
В выходные викинги будут штурмовать крепость в Кириллове
Глава Бабаевского района переходит на работу в правительство Вологодской области
На очистку прудов в Ковыринском парке в Вологде выделили 100 тысяч рублей
В Череповце выпала из окна 4 этажа 2-летняя девочка
В новом доме для переселенцев в Харовске отслаиваются потолки и протекает крыша
 
28.07.2017 [Общество]

Затопление в Вытегре: фото и видео

4322
0
02.08.2017 [БлогоVO]

День десантника в Ярославле

509
0
02.08.2017 [Обзор Прессы]

Потоп в кадуйской школе: в коридорах растут грибы

295
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика