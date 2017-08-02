В выходные викинги будут штурмовать крепость в Кириллове

Прогуляться по воинскому средневековому лагерю, узнать о быте, традициях и вооружении викингов и русичей приглашает исторический фестиваль "Сугорье". Он пройдет 5 и 6 августа в Кирилловском районе

В этом году исторический праздник развернется на двух туристических площадках: в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и историко-этнографическом комплексе "Сугорье".

- На берегу реи Шексна соберутся лучшие клубы исторической реконструкции из самых разных городов России. Гости фестиваля смогут прогуляться по настоящему воинскому средневековому лагерю, узнать о быте, традициях, вооружении, походной кухне викингов и русичей, попробовать себя в стрельбе из лука и арбалета, метании копья и топора. Для младших гостей фестиваля будет организована детская площадка с древнерусскими играми и забавами. Как и прошлые годы, желающие смогут прокатиться по шекснинским волнам на муромской ладье «Чайка», в окружении суровых мореходов, - сообщается на сайте фестиваля.

Главной частью фестиваля станет инсценировка штурма викингами древнерусской крепости с использованием ладьи и осадных орудий. Как сообщают организаторы праздника, штурм пройдет по новому сценарию, причем в оба фестивальных дня.

Питерская группа «Аргемония» наполнит праздник средневековой музыкой.

- К традиционным увлекательным мероприятиям с обновленной программой, добавится ряд интереснейших мастер-классов, таких как: «Историческая каллиграфия - семейный мастер-класс для детей и взрослых, на котором вы познакомитесь с русским уставным письмом ; «Поющая глина» - шоу и мастер-класс одновременно, где вас познакомят с изготовлением глиняных музыкальных инструментов, кирилловской утицей, и земляной флейтой (окарина) и многих других,- сообщается на сайте.

Участники фестиваля смогут побывать в усадьбе "Княжий двор" и сфотографироваться в исторических костюмах, прогуляться по тайнику – загадочному подземному ходу в поисках клада; побывать на выставках Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Участие в фестивале платное: взрослый билет - 100 руб., детский - 50 руб.