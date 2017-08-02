Глава Бабаевского района переходит на работу в правительство Вологодской области

02.08.2017 [Политика]

О своем решении не баллотироваться на следующий срок глава Бабаевского района Игорь Кузнецов сообщил сегодня губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову в ходе личной встречи в Вологде. Глава региона предложил ему работу в Вологде.

Игорю Кузнецову 39 лет, он возглавляет Бабаевский район с 2013 года. По словам Олега Кувшинникова, сегодня Бабаевский район занимает лидирующие позиции по многим показателям, в числе которых высокий уровень средней заработной платы и низкий уровень безработицы.

В ближайшее время Игорь Кузнецов займет один из руководящих постов в органах исполнительной государственной власти области. Однако какой именно, пресс-служба губернатора не называет.

Игорь Кузнецов добавил, что с 3 августа он намерен уйти в отпуск и решать вопросы, связанные с трудоустройством и  переездом в областную столицу, а по завершении срока полномочий - официально покинуть должность главы.

Тэги: правительство области
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