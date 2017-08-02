На очистку прудов в Ковыринском парке в Вологде выделили 100 тысяч рублей

02.08.2017 [Общество]

Подрядчик начал работы на малом пруду в Ковыринском парке. Как сообщает пресс-служба администрации города, из него были убраны иловые отложения, а также различные бытовые отходы.  

На углубление и очистку прудов в Ковыринском парке из бюджета Администрации города Вологды выделено 100 тысяч рублей. Работы были запланированы на первую половину июля, однако из-за неблагоприятных погодных условий  тяжелая техника не могла работать в парке.

«Сроки выполнения работ затянулись по техническим причинам, но мы стараемся их компенсировать за счет увеличения продолжительности рабочего дня и более интенсивных темпов работы. Сейчас идет углубление малого пруда, он имеет прямоугольную форму и очищен по трем сторонам периметра. Все, что поднято на поверхность, уложено на непромокаемые подстилки», – рассказал директор компании-подрядчика Роман Селиванов.

В течение нескольких дней ил высохнет, и будет вывезен с территории парка для утилизации. На работы в Ковыринских прудах подрядчику потребуется две недели. Работы проверят специалисы Департамента городского хозяйства.  Сейчас малый пруд углублен почти на метр, его глубина в центральной части составляет порядка двух метров.

Кроме того, в парке запланирован ремонт асфальтовых дорожек и установка дополнительных скамеек и урн, а также реконструкция спортивной площадки.

Тэги: Ковыринский парк
Фото пресс-службы администрации Вологды
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