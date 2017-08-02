В Череповце выпала из окна 4 этажа 2-летняя девочка

В Череповце проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна квартиры.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в первой половине дня 2 августа на улице Устюженской из окна квартиры на 4 этаже выпала 2-летняя девочка. В комнате шел ремонт, окно было открыто. Мать девочки в это время была в комнате вместе с ребенком. Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями.

Это уже четвертый такой случай в городе за последние 5 дней. 29 июля из окон в разных домах Череповца выпали двое детей: годовалый мальчик и двухлетняя девочка. А 31 июля двухлетняя девочка выпала из окна 5 этажа.

Региональное следственное управление Следственного комитета повторно обращает внимание родителей на необходимость обеспечения безопасного пребывания малолетних детей в квартире, и предупреждает об уголовной ответственности в случае наступления тяжких последствий для ребенка при небрежном или легкомысленном отношении к своим родительским обязанностям.