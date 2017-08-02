В новом доме для переселенцев в Харовске отслаиваются потолки и протекает крыша

02.08.2017 [Общество]

Прокуратура подтвердила нарушения при строительстве дома для переселенцев в Харовске. Речь идет об адресной Программе № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы». Проверку правоохранители проводили по сообщению на нашем сайте.

К нарушениям оказалось причастно ООО «СтройГрупп-Регион», знакомое вологжанам по другим историям со строительством в разных районах Вологодской области. Это дом для детей-сирот в Лосте (контракт на него был расторгнут после протестов жителей), школа-долгострой в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района, не сданный вовремя детсад в Сямже, который теперь планируют сдать к концу августа 2017 года.

В Харовске эта фирма строила 45-квартирный дом № 15 по улице Механизаторов. Его должны были сдать 30 ноября 2016 года, однако сроки сорвались. Когда в январе 2017 года на месте побывал замгубернатора Виталий Тушинов, застройщик пообещал сдать дом к 1 марта. В марте он был введен в эксплуатацию, люди заселились.

Однако оказалось, что качество жилья оставляет желать лучшего. Жители обнаружили многочисленные дефекты в квартирах, в том числе отслоение отделочного слоя потолка, неисправность сантехнического оборудования, нарушение уровня прокладки канализации, протекание крыши.

- При этом администрацией Харовского района информация застройщику об устранении строительных дефектов в рамках гарантийных обязательств своевременно не направляется, меры ответственности, предусмотренные муниципальным контрактом, к организации не принимаются, что приводит к затягиванию сроков устранения нарушений и создает угрозу здоровью проживающим в многоквартирном доме жителям, - сообщает областная прокуратура.

Прокурор Харовского района внес в адрес гендиректора ООО «СтройГрупп-Регион» и главы Харовского района внесены представления об устранении  нарушений. К слову, учредитель и гендиректор «СтройГрупп-Регион» - Михаил Золотов, известный вологжанам как владелец гипермаркета «Идеи для дома».

Тэги: переселение, ветхое и аварийное жилье, нарушения, СтройГрупп-Регион
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