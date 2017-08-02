14-летний вологжанин, отправленный в спецучреждение за кражу велосипедов, снова украл велосипед

02.08.2017 [Происшествия]

14-летний подросток в Вологде воровал велосипеды и продавал прохожим

Ранее он уже был направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение за кражу велосипедов, а как только его отпустили на «каникулы», снова занялся воровством.

В Вологде на украденном велосипеде задержали подростка, который ранее он уже был направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение за кражу велосипедов. Как только его отпустили на «каникулы», снова занялся воровством.

Полицейские остановили 14-летнего подростка на велосипеде в ходе акции "Велосипедист", чтобы проверить, кому принадлежит транспортное средство. Велосипед оказался в базе данных украденного имущества. Велосипед изъяли, а подростка задержали.

Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный и ранее был причастен к двум аналогичным преступлениям и был направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение.

- Его отпустили на "каникулы". Получается, что он воспользовался этим и  украл очередной велосипед. Как пояснил подросток, имущество он похищал из подъездов, а затем продавал прохожим, - сообщает пресс-служба городского УМВД.

Общий ущерб оценили в 50 тысяч рублей. Подростка "вернули" в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Известно, что он проживает с бабушкой-опекуном.

Тэги: кража, велосипеды, подростки
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