Вместо закрытого психоневрологического интерната в Никольском районе открыли реабилитационное отделение

В Никольском районе открыли социально-реабилитационное отделение дневного пребывания для детей-инвалидов, инвалидов молодого и пожилого возраста в Комплексном центре социального обслуживания населения.

Отделение открыто на материально-технической базе и с привлечением специалистов закрытого там ранее Никольского психоневрологического интерната.

- Это новая стационарозамещающая форма социального обслуживания, которой планируется охватить 300 инвалидов в год вместо 80 человек, проживавших в интернате. Работа первой реабилитационной смены для 30 человек начнется 2 августа. Для создания комфортных, доступных условий предоставления социальных услуг из бюджета области направлено 2,1 млн. рублей. Проведены реконструкция, мероприятия по созданию безбарьерной среды, приобретено оборудование, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В новом отделении организованы занятия в трудовых мастерских, в оздоровительных клубах, объединениях по интересам. Сообщается, что у детей формируют навыки общения и самообслуживания по специально разработанным программам. Также планируется организация лагеря с дневным пребыванием для детей из малообеспеченных семей во время каникул. Пациентов доставляют от места проживания и обратно.

По словам начальника департамента соцзащиты населения Ларисы Каманиной, создание этого отделения позволит улучшить качество жизни инвалидов, детей-инвалидов, увеличить количество оздоровленных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и сохранить рабочие места для работников закрытого психоневрологического интерната