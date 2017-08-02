До конца сентября вологжане могут выбрать лучших медработников года

02.08.2017 [Общество]

Накануне в Вологодской области стартовал ежегодный конкурс «Народный доктор». Традиционно номинаций три: «Народный врач», «Народный фельдшер», «Народная медицинская сестра». Выбирать лучших медицинских работников будут сами вологжане.

- Процедура голосования несложная: необходимо заполнить анкеты и опустить их в специальные урны, расположенные в 47 медицинских организациях области, - рассказал начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков и добавил, что в прошлом году в голосовании приняло участие 15 тысяч вологжан.

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения области, главная цель конкурса - определить и поощрить медицинских работников, пользующихся особым доверием и уважением жителей области.

Напомним, что в этом году конкурс пройдет пятый раз. Проголосовать за лучших медработников можно до конца сентября.

Тэги: врачи, здравоохранение
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