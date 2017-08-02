«Русский Дом» в Вологде передадут в областную собственность до конца 2017 года

02.08.2017 [Общество]

Все оставшиеся в федеральной собственности помещения выставочного комплекса «Русский Дом» должны быть переданы в областную собственность до конца 2017 года.  Такое поручение дал департаменту имущественных отношений области губернатор Олег Кувшинников. Об этом  накануне рассказал начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

«Это будет единый комплекс, который область сможет использовать в рамках госзадания для проведения крупных мероприятий – форумов, выставок, концертов, - пояснил Владимир Осиповский. 

Напомним, передача части помещений, включая концертный зал вместимостью 693 места, в собственность Вологодской области произошла в 2015 году. Оперативное управление ими осуществляет АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» в рамках договора безвозмездного пользования, заключенного с департаментом имущественных отношений области.

«Первый плюс передачи концертного зала из федеральной собственности в областную – мы получили одну из крупнейших концертных площадок. Здесь после ремонта мы можем проводить крупные концерты, официальные мероприятия,  презентационные выставки. Второй плюс – это позволит нам привести зал в порядок. На его ремонт в 2016-2017 годах из областного бюджета выделены средства в размере 8,5 млн. рублей. Работы идут полным ходом. Сейчас мы планируем отремонтировать санитарные комнаты, фойе 1 и 2 этажей», - добавил Владимир Осиповский.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, в рамках выделенных средств уже проведены работы по замене узла учёта тепловой энергии, отремонтирован пожарный и хозпитьевой водопровод, заменены входные двери. Дополнительно выделено еще 3 миллиона рублей на замену всех кресел в концертном зале.

Выставочный зал «Русского Дома» после передачи его из федеральной собственности в областную также планируют привести в порядок. После ремонта он станет площадкой для проведения крупнейших мероприятий области.

Напомним, что в 2015 году Росимущество направляло в адрес губернатора предложение передать здание «Русского Дома» картинной галерее, однако позже на встрече главы региона с главой Росимщества было принято решение передать  концертный зал и выставочный комплекс Вологодской филармонии.

Тэги: русский дом, здания, правительство области
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