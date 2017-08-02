В Вологодском районе водителя, ударившего полицейского электрошокером, приговорили к 3,5 годам колонии

В Вологодском районе водителя, нанесшего электрошокером удары сотруднику полиции, приговорили к 3,5 годам колонии.

Суд установил, что 30 марта 2017 года в поселке Майский в ходе рейда сотрудники ДПС остановили 38-летнего водителя и попросили предъявить документы. Мужчина отказался предъявлять документы, а вместо этого схватил электрошокер и нанес им несколько ударов по рукам одного из полицейских.

Приговор в законную силу не вступил. Мужчина подал заявление на обжалование решения суда.

Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.