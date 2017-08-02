Вологжанам показали, как сэкономить семейный бюджет со светодиодными лампами

02.08.2017 [Общество]

Вологжанам предлагают подписать петицию в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение. Об этом рассказал журналистам начальник департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Антон Стрижов.

Акция стартовала 1 августа на сайте энергосбережения. Подписать петицию может любой желающий. Россиянам предлагается проголосовать за то, чтобы в течение 5 лет государство обеспечило доступное финансирование для реализации проектов по переходу на энергоэффективное освещение. Это позволит перейти на светодиодное освещение в бюджетной сфере, в первую очередь, во всех школах и больницах России, реализовать общероссийскую программу по модернизации в городах уличного освещения, в том числе, направленную на обеспечение полной освещенности улиц и обеспечение художественной подсветкой наиболее важных для жителей объектов.

- Сегодня уже ни для кого не секрет, насколько выгодно сберегать энергию, насколько эффективно использовать ее. В реальных секторах экономики на сегодняшний день активно используют инструмент энергосбережения. Это позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы, что в конечном счете сказывается на конкурентно-способности продукции. На территории Вологодской области эти мероприятия активно продвигаются реальными секторами экономики, и, по отношению к 2013 году, емкость валового регионального продукта на территории области снизилась практически на 27%. В среднем по России этот показатель варьируется где-то в районе 13%, - рассказал Антон Стрижов.

Преимущество светодиодных ламп перед лампами накаливания продемонстрировали журналистам в одном из домов «Вологодской слободы». 12 ламп накаливания мощностью 40 Вт заменили на 12 светодиодных ламп мощностью 7 Вт.

- Уровень освещенности не изменился, так как световой поток у светодиодных ламп ничем не отличается от светового потока ламп накаливания. 12 ламп – мощность осветительного прибора 4 кВт. Умножим на стоимость электроэнергии, примерный тариф для ООО «Свой Дом» (администрация Вологодской Слободы) – 7, 79 рублей за кВт*ч. Затраты по этому осветительному будет 897 рублей за месяц. (ред. - из расчета работы 8 часов в день). При замене ламп  затраты сократятся примерно до 157 рублей. В месяц вы сэкономите 740 рублей,  в год - 8 884 рубля, - рассказал Антон Стрижов.

Световой поток у энергосберегающих ламп такой же, как у обычных, а энергопотребление в 5,7 раза меньше.

Он добавил, что срок окупаемости ламп составляет в среднем полгода, а дальше – чистый экономический эффект.

- С точки зрения экономии Минэнерго на сегодняшний день озвучивает следующие цифры. В целом по стране экономия, которой можно достигнуть при переходе на энергосберегающее светодиодное освещение,  составляет 45 миллиардов рублей, - рассказал Антон Стрижов.

Подписать петицию можно до дня энергетика, 22 декабря 2016 года.

 

Тэги: лампы, энергосберегающие технологии
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