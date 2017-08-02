Директор школы в Никольском районе оплатила похороны сбитой фурой школьницы

В Никольском районе уголовное дело о гибели ребенка на дороге прекращено за примирением сторон.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля 2017 года. На остановке 10-летняя девочка вышла из школьного автобуса, обошла его сзади и, не убедившись в безопасности движения, вышла на дорогу. В это время по дороге ехала фура «Скания», которая сбила ребенка.От полученных травм девочка скончалась на месте ДТП.

На скамье подсудимых оказалась директор школы. Как ранее соообщал СУ СК РФ по Вологодской области, женщина с осени 2016 года разрешила работникам не сопровождать школьников после учебы в автобусе, в результате ученица 4 класса оказалась в школьном автобусе без контроля со стороны взрослого сопровождающего.

Родители девочки выступили на суде с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой в связи с полным возмещением ей причиненного вреда. Как нам пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области, директор школы оплатила похороны ребенка и извинилась перед родственниками в суде.

От редакции:

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