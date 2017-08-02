Ранее судимый мужчина вырвал на улице из рук вологжанки сумку с деньгами

02.08.2017 [Происшествия]

В Вологде полицейские нашли уличного грабителя, который украл сумку с деньгами у 29-летней женщины на улице Чернышевского. Потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина с применением насилия похитил у нее сумку, где лежали 6 тысяч рублей.

По словам женщины, она оказала злоумышленнику активное сопротивление, но он смог вырвать сумку и побежал в сторону улицы Сухонской. Потерпевшая пояснила, что неизвестный был одет в разноцветную рубаху с пальмами.

Как сообщает областное УМВД, полицейские заметили подозреваемого на крыльце торгового центра в районе Бригантины. Мужчина, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний вологжанин.

На месте происшествия полицейские нашли похищенную сумочку и вернули ее владелице. По словам женщины, пропали только деньги, а личные вещи и ценные аксессуары остались на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Тэги: грабеж
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