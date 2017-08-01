Реставрация исторического здания в центре Вологды: кто проводил экспертизу?

Newsvo направил запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия, чтобы узнать, кто осуществляют авторский надзор за реставрацией исторических зданий на Ленина, 7 и М. Ульяновой, 2 (бывшее здание 1-й поликлиники). Кроме того, мы спрашивали, как зовут эксперта, подтвердившего первоначальную высоту здания на Ленина, 7, и просили предоставить заключение этого эксперта.

Из трех вопросов нам дали ответ только на первый. Авторский надзор за проведением работ осуществляет ООО «Абрис». В Комитете ответили, что заключение эксперта по поводу увеличения высоты здания на Ленина,7 давалось в рамках авторского надзора, поэтому у них этого документа нет, а отчетную документацию они будут проверять уже после завершения реставрации. К слову, фамилию эксперта нам так и не назвали.

Фактически, этот ответ означает, что если работы будут проведены с нарушениями, то об этом узнают уже постфактум.

- Цель авторского надзора - следить за соблюдением утверждённого(!) проекта. Судя по ответу Комитета, авторский надзор самовольно внес изменения, и работы ведутся в нарушение утвержденного проекта. Тем более, что высотные отметки наверняка входят в предмет охраны объекта культурного наследия. Что такое "заключение эксперта" - непонятно. Чье-то мнение? Устное или письменное? Или все-таки акт экспертизы? Если проект был утверждён, то экспертиза проекта должна быть выложена. Если работы проводятся по неустановленному проекту, то это нарушение, - прокомментировала ответ чиновников координатор движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова.

Напомним, бить тревогу по поводу реставрации на Ленина, 7 вологодские градозащитники начали в 2016 году. Именно из-за этих работ на соседнем здании, где размещается Камерный театр, пошли трещины, и в итоге театр стали выселять.