Ивы на перекрестке Козленская-Предтеченская в Вологде вырубил владелец здания возле Камерного театра

Газета «Премьер» выяснила имя вологодского бизнесмена, вырубившего ивы на перекрестке улиц Козленской и Предтеченской, где раньше было кафе. Этот участок арендует предприниматель Игорь Смирнов.

Осенью 2016 года ему разрешили срубить там деревья. Вологжане до сих пор жалеют ветвистые ракиты.

Выяснилось, что Игорь Смирнов арендовал 312 кв. метров 18 июля 2016 года. Кадастровая стоимость участка — всего 999,5 тысячи рублей.

Игорь Смирнов известен вологжанам по недавней истории, связанной с выселением Камерного драмтеатра. Он владелец здания на Ленина, 7, в результате реставрации которого на соседнем здании, где расположен театр, появились трещины. Кроме того, Игорь Смирнов является собственником офисного здания на ул. Козленской, 33, где до недавнего времени размещался департамент городского хозяйства Вологды.

По имеющимся в редакции «Премьера» документам, вид разрешенного использования земельного участка на перекрестке улиц Козленской и Предтеченской — это объекты общественного питания. Так как участок предоставлен для целей, не связанных со строительством, там, по информации департамента градостроительства, возможно размещение только временных объектов, при установке которых получение разрешения на строительство не требуется.

Из-за того, что сооружение будет временным, предприниматель не согласовывал проект и с Комитетом по охране объектов культурного наследия.

По словам и.о. начальника департамента Александра Борисовского, жители активно интересовались стройкой на перекрестке Козленской и Предтеченской.

- После проверки выяснилось, что проект вышел за линию застройки, что допускается для временных сооружений, но, принимая во внимание, что объект находится на пересечении улиц и градоформирует перекресток, арендатору пришлось уменьшить конструкцию». И уменьшилось здание значительно — примерно на 2,5 метра, - пояснил газете Александр Викторович.

На фото проекта видно, что на участке будет двухэтажная «стекляшка». Однако срубленные 28 октября 2016 года ивы вновь высажены не будут. Департамент городского хозяйства выдал порубочный билет на их снос с условием восстановления не менее чем двумя декоративными деревьями породы клен-ель.

Если судить по 3D-проекту, предоставленному «Премьеру» департаментом градостроительства, бизнесмен собирается обойтись двумя елками и небольшим газоном.