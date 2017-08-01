В Устюжне пройдет фестиваль "Железное поле"

4 и 5 августа Устюжна будет отмечать свое 765-летие. В эти дни в городе пройдут фестиваль "Железное поле" и Поздеевская ярмарка.

В первый день фестиваля все желающие смогут принять участие в мастер-классах художественной ковки и посмотреть на работу кузнецов.

Во второй день фестиваля можно будет посетить два конкурса: конкурс кованых изделий "Устюжна цветущая" и конкурс "Ветвь памяти".

- Каждый кузнец должен будет изготовить в течение двух часов кованый листик дерева или цветок, из которых впоследствии будет собрана единая композиция «Ветвь памяти», - сообщает Устюженский городской портал.

Кроме того, 5 августа на Торговой площади развернется Поздеевская ярмарка и состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Завершится празднование дискотекой.

Программа фестиваля "Железное поле"