В Соколе 4-летняя девочка задохнулась из-за таблетки

01.08.2017 [Происшествия]

В Соколе возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки.

30 июля 33-летний отец девочки дал ей таблетку, предварительно не измельчив ее в соответствии с инструкцией.

- В результате проглоченная таблетка закрыла просвет дыхательных путей и пострадавшая стала задыхаться. Несмотря на то, что мужчина доставил дочь в больницу, и оказанную медицинскую помощь, ребенок через непродолжительное время скончался от механической асфиксии, - сообщает региональное управление Следственного комитета        

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Тэги: гибель ребенка
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