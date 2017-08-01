В Соколе 4-летняя девочка задохнулась из-за таблетки

В Соколе возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки.

30 июля 33-летний отец девочки дал ей таблетку, предварительно не измельчив ее в соответствии с инструкцией.

- В результате проглоченная таблетка закрыла просвет дыхательных путей и пострадавшая стала задыхаться. Несмотря на то, что мужчина доставил дочь в больницу, и оказанную медицинскую помощь, ребенок через непродолжительное время скончался от механической асфиксии, - сообщает региональное управление Следственного комитета

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).