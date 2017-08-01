Долг управляющих компаний Вологды за электроэнергию достиг 106 млн рублей

На сайте ПАО «Вологдаэнергосбыт» обновился антирейтинг управляющих компаний, задолжавших за электроэнергию. Сейчас на сайте опубликованы списки управляющих компаний, которые не оплатили задолженность за потребленную электроэнергию на 27 июля 2017 года.

Кто виноват

В Вологде в список злостных неплательщиков традиционно вошли ОАО «Фрязиново» (23,4 млн. рублей, долг - с февраля 2017 г.), УК «РЭС-3» и «РЭС-12» (11,6 и 8,0 млн. рублей, долги - с мая 2016 г.), ОАО «Подшипник» (9,8 млн. рублей, долг - с января 2017 г.), ООО УК «Жилищно-коммунальный центр» (7,9 млн. рублей, долг - с марта 2016 г.), ООО «ЖЭК Вологдастрой» (5,9 млн. рублей, долг - с июня 2016 г.).

В Череповце самый крупный долг у ООО УК «Зареченская» (4, 3 млн. рублей, долг - с января 2017 г.).

В Вологодском районе самые большие долги у ООО УК «Майский» (1,7 млн. рублей, долг – с марта 2017 г.), в Вытегорском – у ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» (1,3 млн. рублей, долг – с января 2017 г.), в Харовском – у ООО «Приоритет» (1,03 млн. рублей, долг с января 2017 г.).

В антирейтинг должников попадают УК и ТСЖ Вологодской области, сумма долга которых превышает 100 тыс. рублей. Причем УК поделены на два списка – это действующие компании и УК, которые прекратили деятельность по управлению многоквартирными домами с долгами за электроэнергию и сейчас находятся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

В списке действующих УК-должников на сегодняшний день лидирует Вологда. Общая задолженность действующих УК областной столицы за электроэнергию составляет 106 млн. рублей, в Череповце – 53,7 млн. рублей.

А вот «мертвая», и, возможно, уже частично невозвратная задолженность преимущественно характерна для Череповца (168,7 млн. рублей против 20,0 млн. рублей в Вологде). Это, прежде всего, долги череповецких групп УК «Металлург» и «Комфорт».

Что делать

ПАО «Вологдаэнергосбыт» напоминает, что любая задолженность в конечном итоге ведет к общему росту тарифов, а у жильцов многоквартирного дома есть право на общем собрании собственников принять решение о переходе на прямые платежи за ресурсы, минуя счета УК.

- У энергокомпании большой опыт работы с должниками, и мы активно используем все возможности, предусмотренные законодательством. Но, когда речь идет о такой сложной категории должников, как управляющие компании, существенно сдвинуть проблему можно только при активной помощи власти. Для взаимодействия ресурсопоставщиков, управляющих компаний, власти, правоохранительных органов, службы судебных приставов, ПФР, УФНС и других заинтересованных организаций в борьбе с неплатежами в администрации г. Вологды была создана Межведомственная рабочая группа. Все самые проблемные наши неплательщики уже побывали там. Многие начали платить, - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Вологдаэнергосбыт» Андрей Бахтенко.

Частично вопросы задолженности были урегулированы путём заключения соглашений о реструктуризации либо мировых соглашений в арбитражном суде. Примером может служить УК «Фрязиново», группа УК «РЭС», ТСЖ «Можайского, 72».

По ряду компаний согласован вопрос о переходе на прямые расчеты. Это УК «ЖЭК Вологдастрой», УК «ВекторСервис», в процессе - УК ОАО «Подшипник». Жильцы будут получать квитанции от «Вологдаэнергосбыта» и платить напрямую поставщику электроэнергии.