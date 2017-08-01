Студент из Череповца стал победителем Международного шахматного фестиваля

01.08.2017 [Общество]

Студент ЧГУ Артемий Гоголев занял первое место в главном турнире Международного шахматного фестиваля. Соревнования "Ярослав Мудрый - 2017" завершились накануне в Ярославле.

Череповецкий студент набрал 7,5 очков из 9 возможных. Также Артемий Гоголев и Руслан Ярош завоевали серебряные медали в своих категориях в блице.

«Турнир прошел для меня удачно. Сильные шахматисты много партий сыграли вничью, мне же из девяти удалость выиграть шесть и три сыграть вничью. Наградили кубком, грамотой и денежным призом. Сейчас буду готовиться к шахматному турниру в Гродно, он состоится в середине августа. Там будут играть уже с нормой международного мастера», - рассказал Артемий сайту мэрии Череповца.

Артемий Гоголев — студент первого курса факультета социологии ЧГУ, в шахматы играет с семи лет.

Тэги: шахматы
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