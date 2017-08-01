РОСГОССТРАХ начал прием заявлений от жителей Вытегорского района, чье имущество пострадало от дождей

01.08.2017 [Новости компаний]

Вологодский филиал компании РОСГОССТРАХ начал принимать заявления от своих клиентов, чье имущество пострадало в результате сильного дождя в Вытегре.  

80 мм осадков выпало в ночь на четверг в Вытегре. Из берегов вышел ручей Вянг, центр города затопило, спасатели эвакуировали 70 человек, в зоне подтопления оказались 30 приусадебных участков. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

К настоящему моменту в страховой отдел компании в г. Вытегра поступило порядка 10 обращений от клиентов компании. 

«Для получения страховой выплаты гражданам, заключившим договоры страхования, необходимо обратиться в ближайший страховой отдел компании РОСГОССТРАХ и представить паспорт, правоустанавливающие документы, страховой полис, квитанцию об оплате страхового взноса, - говорит заместитель директора Вологодского филиала компании РОСГОССТРАХ Виктор Кабисов. – Специалистами компании проводится оценка по каждому случаю для компенсации ущерба и организации выплат».

Пострадавшие могут обращаться за помощью и консультациями в Единый контакт-центр компании РОСГОССТРАХ по телефонам: 0530 (для абонентов сети Билайн, Мегафон и МТС звонок бесплатный) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России).

Тэги: Росгосстрах
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