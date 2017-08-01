В Грязовецком районе будут судить пенсионера, который домогался в бане 5-летней девочки

В Грязовецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего пенсионера, который домогался ребенка соседей.

Инцидент произошел в одной из деревень Грязовецкого района 3 сентября 2016 года. Пенсионер приехал в деревню к своим родственника и в тайне от них позвал 5-летнюю дочку соседей помыться в баню, где, используя беспомощное состояние ребенка, совершил действия сексуального характера.

Ребенок рассказал о случившемся родителям спустя несколько месяцев, они сразу же написали заявление в полицию. В отношение подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

- Мужчина психически здоров, ранее не судим. Разведен. Имеет взрослых детей,- рассказал сотрудник СУ СК РФ по Вологодской области Григорий Шубейкин.

Расследование уголовного дела передано в суд.