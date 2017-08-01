В Вологде автобус № 2 выехал на тротуар: водителю стало плохо

Сегодня в Вологде рейсовый автобус выехал на тротуар, сбив дерево. ДТП произошло на улице Горького возле школы № 15.

Со слов пассажиров, у водителя случился сердечный приступ. По предварительным данным, в салоне пострадала только пожилая женщина - она упала и ударилась головой.

- Спасибо строителям, что ремонтируют площадь Чайковского, они сразу прибежали и достали водителя из кабины и вызвали скорую, - написала вологжанка, ехавшая в автобусе.

В областном УМВД сообщили, что с подозрением на сотрясение головного мозга 59-летняя пассажирка направлена в больницу. 58-летний водитель автобуса также госпитализировfн.

Автобус ехал по маршруту № 2, который обслуживает ПАТП-1.