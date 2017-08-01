Областные власти сообщили, что состояние здоровья вологодских призывников стало лучше

01.08.2017 [Общество]

Вологодская область справилась с весенней призывной кампанией на 100 %,  рассказал заместитель губернатора области Евгений Богомазов, подводя итоги весенней призывной.

- С 1 апреля по 15 июля проходила весенняя призывная кампания. Военным комиссариатом Вологодской области за это время призвано 1480 человек. Установленная обязательная норма призыва граждан на военную службу в Вологодской области выполнена на 100%. Эти молодые люди пошли служить в 80 воинских частей, - рассказал Евгений Богомазов.

Большая часть призывников направлена в Вооруженные Силы Российской Федерации: в сухопутные войска - 558 вологжан, в воздушно-космические – 121, военно-воздушные – 47, на флот – 63 человека. 182 вологжанина проходят срочную службу в войсках Национальной гвардии, в Федеральной Службе Охраны и Воинских формированиях МЧС России.

Из общего числа 227 призывников отправлены в войска как специалисты  –  это водители автомобилей категории «С», «Д», «Е», автослесари, повара, сварщики и  трактористы.

Евгений Богомазов отметил, что показатель возврата вологжан на дополнительное медицинское обследование с каждым годом сокращается. Кроме того, уменьшается количество призывников, признанных негодными к службе.

- Качество состояния здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, в 2014 году составило – 75,4% от общего количества призывников, в 2015 году – 76 %, а в 2016 году – 78 %, что является лучшим показателем за последние 15 лет, в 2017 году – 77,98%, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Что касается «уклонистов», то в 2017 году не прибыли на призывную комиссию 7 человек (причины пока не установлены),  осенью 2016 года - 14 человек.

Тэги: армия
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