Алексей Мордашов стал самым богатым человеком России по версии Forbes
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в рейтинге Forbes Real Time, сейчас его состояние оценивается в $16,8 млрд. Это почти один триллион рублей.
Ранее рейтинг возглавлял председатель правления и
Напомним, что в январе 2017 года Алексей Мордашов разбогател на 25,8 млрд рублей, что немногим меньше, чем госдолг Вологодской области.
В тему:
Череповецкая «Северсталь» может заработать десятки миллиардов рублей на сносе московских хрущевок
«Северстали» донасчитали почти миллиард рублей налогов за использование кипрских офшоров