Алексей Мордашов стал самым богатым человеком России по версии Forbes

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в рейтинге Forbes Real Time, сейчас его состояние оценивается в $16,8 млрд. Это почти один триллион рублей.

Ранее рейтинг возглавлял председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Как пишет Forbes, взлету Мордашова способствовало существенное сокращение оценки состояния Михельсона из-за падения акций «Новатэка» (миллиардеру принадлежит 24,76% акций компании).

Напомним, что в январе 2017 года Алексей Мордашов разбогател на 25,8 млрд рублей, что немногим меньше, чем госдолг Вологодской области.

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