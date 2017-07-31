В Череповце пьяная пассажирка на ходу вышла из автобуса

31.07.2017 [Происшествия]
В Череповце пассажиркап автобуса решила выйти из него на ходу. ДТП произошло сегодня около 15:30 у дома 131 на проспекте Победы.
 
По предварительным данным областного УМВД, 42-летняя женщина выпала из салона автобуса маршрута №1, отъезжавшего от остановочного пункта.
 
- По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда автобус начал движение от остановки, она нажала кнопку аварийного открытия двери и вышла наружу. Водитель предпринял все необходимые меры для остановки транспортного средства, - сообщает областное УМВД.
 
В результате происшествия женщина с подозрением на травмы головы госпитализирована. Никто из пассажиров, находившихся в салоне автобуса, а также другие участники дорожного движения, не пострадали.
Тэги: пьянство, ДТП
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