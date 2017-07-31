Экспедитор вологодской фирмы похитил на предприятии 300 тысяч рублей и исчез

В Вологде полицейские раскрыли хищение крупной суммы на предприятии. Вором оказался экспедитор компании.

В отдел полиции с заявлением о хищении обратился директор торгового предприятия. Мужчина рассказал, что тремя неделями ранее один из экспедиторов не вышел после выходных на работу: не сдал накладные и 300 тысяч рублей. Директор пояснил, что 21 день они самостоятельно пытались найти работника, однако поиски не увенчались успехом.

27-летнего экспедитора задержали сотрудники уголовного розыска - мужчина прятался в квартире своего приятеля. Он пояснил, что деньги потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба областного управления МВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».