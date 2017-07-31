Летом 4 тысячи подростков Вологодской области получали зарплату, работая в каникулы

31.07.2017 [Общество]

В Вологде подвели первые итоги акции «Трудовое лето», в рамках которой подростки могут заработать в летние каникулы.  

«Это проект для подростков и работодателей, который дает возможность в летнее время работать несовершеннолетним на предприятиях малого и среднего бизнеса и бюджетной сферы. Таким образом, дети и занимают свое свободное время, и зарабатывают деньги, и получают новые знания, которые помогут им в выборе будущей профессии и в жизни. За 2 месяца благодаря этому проекту были трудоустроены 4 тысячи ребят, - рассказал замгубернатора Алексей Кожевников.

В Вологодском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в этом году был создан трудовой отряд «Пятая четверть» для 20 воспитанников детского дома. В июне – июле ребята благоустраивали помещения и территорию центра: клеили обои, постригали кусты, приводили в порядок футбольное поле.

«Работаем мы 4 часа в день – это удобно. И занимаешь свое свободное время – не нужно сидеть дома просто так, и деньги можно заработать. Плюс новый навык появился – раньше не умел клеить обои, а сейчас умею. Я оформлен официально, у меня уже идет стаж работы», - рассказал воспитанник центра Даниил Мельников.

Из областного бюджета на акцию «Трудовое лето» было направлено почти 2 млн рублей, из бюджетов муниципальных образований - более 5,4 млн рублей. Средства идут на выплату заработной платы подросткам, а также на материальную поддержку дополнительно к зарплате подростков.

Кроме того, за счет собственных средств работодателей организуются временные рабочие места для подростков. По предварительным подсчетам, объем этих средств в 2017 году составит примерно 8,5 млн рублей.

А некоторое предприятия выделяют средства на создание таких корпоративных трудовых отрядов, как в центре помощи детям. Например, этим летом 110 тысяч рублей на создание временных рабочих мест для подростков в Центре помощи детям выделил Вологодский подшипниковый завод.

В этом году спонсорскую помощь на организацию временной занятости подростков оказали 130 организаций и индивидуальных предпринимателей. В целом по области на сегодняшний день в качестве спонсорской помощи от работодателей поступило около 1 млн рублей, что позволило трудоустроить 247 подростков.

Тэги: трудоустройство, подростки
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде женщина выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть
В Вытегорском районе из-за затопления введен режим ЧС
Банк ВТБ направил жалобу в Следственный комитет на правительство Вологодской области
В Белозерске из машины похитили 2,5 млн рублей
Нет сотрудников, нет марок, Волгоград вместо Вологды: как работает Почта России в Молочном
Затопление в Вытегре: фото и видео
Рыбак из Шексны поймал сома длиной 172 сантиметра
Пропавшего около Надеевского водохранилища 10-летнего мальчика нашли в Вологде
За непереданные вовремя показания счетчика вологодскому дачнику придется доплатить 236 тысяч рублей
18-летний житель поселка Ермаково сделал 14 тайников с наркотиками
31.07.2017 [Происшествия]

В Череповце девушка упала с высоты 4 этажа, спускаясь на простынях за телефоном

2386
3
31.07.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста

1786
0
31.07.2017 [Происшествия]

В Череповце пьяный мужчина прыгнул с балкона третьего этажа

1295
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Алексей Мордашов стал самым богатым человеком России по версии Forbes
В Череповце пьяная пассажирка на ходу вышла из автобуса
Экспедитор вологодской фирмы похитил на предприятии 300 тысяч рублей и исчез
Летом 4 тысячи подростков Вологодской области получали зарплату, работая в каникулы
В Парке ветеранов в Вологде хулиганы утопили катамаран
В Великом Устюге сотрудница «Евросети» украла на работе деньги, имитировав кражу со взломом
В Великом Устюге сфотографировали, как охранник свалки берет деньги у водителя машины с отходами
 
28.07.2017 [Общество]

Затопление в Вытегре: фото и видео

3786
0
31.07.2017 [БлогоVO]

Дом чиновницы Евгении Михайловны Алексеевой

1383
0
31.07.2017 [Обзор Прессы]

В России упразднили дачные товарищества

443
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика