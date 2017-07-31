Летом 4 тысячи подростков Вологодской области получали зарплату, работая в каникулы

В Вологде подвели первые итоги акции «Трудовое лето», в рамках которой подростки могут заработать в летние каникулы.

«Это проект для подростков и работодателей, который дает возможность в летнее время работать несовершеннолетним на предприятиях малого и среднего бизнеса и бюджетной сферы. Таким образом, дети и занимают свое свободное время, и зарабатывают деньги, и получают новые знания, которые помогут им в выборе будущей профессии и в жизни. За 2 месяца благодаря этому проекту были трудоустроены 4 тысячи ребят, - рассказал замгубернатора Алексей Кожевников.

В Вологодском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в этом году был создан трудовой отряд «Пятая четверть» для 20 воспитанников детского дома. В июне – июле ребята благоустраивали помещения и территорию центра: клеили обои, постригали кусты, приводили в порядок футбольное поле.

«Работаем мы 4 часа в день – это удобно. И занимаешь свое свободное время – не нужно сидеть дома просто так, и деньги можно заработать. Плюс новый навык появился – раньше не умел клеить обои, а сейчас умею. Я оформлен официально, у меня уже идет стаж работы», - рассказал воспитанник центра Даниил Мельников.

Из областного бюджета на акцию «Трудовое лето» было направлено почти 2 млн рублей, из бюджетов муниципальных образований - более 5,4 млн рублей. Средства идут на выплату заработной платы подросткам, а также на материальную поддержку дополнительно к зарплате подростков.

Кроме того, за счет собственных средств работодателей организуются временные рабочие места для подростков. По предварительным подсчетам, объем этих средств в 2017 году составит примерно 8,5 млн рублей.

А некоторое предприятия выделяют средства на создание таких корпоративных трудовых отрядов, как в центре помощи детям. Например, этим летом 110 тысяч рублей на создание временных рабочих мест для подростков в Центре помощи детям выделил Вологодский подшипниковый завод.

В этом году спонсорскую помощь на организацию временной занятости подростков оказали 130 организаций и индивидуальных предпринимателей. В целом по области на сегодняшний день в качестве спонсорской помощи от работодателей поступило около 1 млн рублей, что позволило трудоустроить 247 подростков.