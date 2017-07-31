В Великом Устюге сотрудница «Евросети» украла на работе деньги, имитировав кражу со взломом
В Великом Устюге вынесли приговор сотруднице ООО «Евросеть Ритейл», которая присваивала деньги из кассы магазина.
27 ноября 2016 года девушка забрала на работе из кассы 11 512 рублей.
- При этом, придя на работу на следующий день 28.11.2016 года, она, имитируя кражу со взломом, открыла в магазине рольставни и бросила нож на снег у дверей, после чего позвонила работодателю и в полицию, при этом сообщив, что в магазин совершено проникновение, - сообщает прокуратура Великоустюгского района.
Девушку признали виновной по ч.1 ст.160 УК РФ. Суд приговорил ее к 160 часам обязательных работ, а также к взысканию с нее в пользу ООО «Евросеть Ритейл» материального ущерба.
31.07.2017 [Экономика]
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