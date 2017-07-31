В Великом Устюге сфотографировали, как охранник свалки берет деньги у водителя машины с отходами

В Великом Устюге на свалку сливают жидкие канализационные отходы из ассенизаторских машин. Судя по реакции местных властей, наказывать за нарушения никого не собираются - после обращения активистов ОНФ к местным чиновникам на свалку так никто и не выехал.

Нарушения зафиксированы на фото и видео на нелицензированном временном полигоне для накопления и хранения твердых коммунальных отходов. Полигон расположен на выезде из города в сторону Котласа, неподалеку от деревни Коробейниково. В непосредственной близости к месту слива канализационных стоков расположена речка Стрига, впадающая в Северную Двину. Ниже по течению расположен водозабор, из которого берут воду жители деревень Коробейниково и Журавлево.

«Когда мы получили первый сигнал от активистов ОНФ из Устюга, а также фотографии, зафиксировавшие въезд ассенизаторских машин на территорию свалки, мы отправили запросы в органы муниципальной исполнительной власти, а также в Роспотребнадзор, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Вологодской области Герман Титов. – Мы получили ответы, что ничего страшного на свалке не происходит, а машины, заезжающие на нее, заполнены технической водой, которую льют на горы мусора, чтобы они не загорелись. С учетом нынешнего дождливого лета подобный ответ вызвал у нас сомнения. При этом ответы, полученные нами, были составлены на основе переговоров представителей контролирующих органов с владельцами свалки. На место никто из них не выезжал».

На кадрах, снятых скрытой камерой активистами ОНФ, а также с запущенных в воздух дронов, видно, как на свалке одновременно сливают свое содержимое четыре ассенизаторские машины. Также камеры зафиксировали, как водитель расплачивается наличными с охранником свалки, запустившим машину на территорию.

Общественники написали повторные обращения в органы исполнительной власти, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, также в департамент природных ресурсов, департамент топливно-энергетического комплекса и в местную прокуратуру. К обращениям приложены факты видеофиксации указанных нарушений.