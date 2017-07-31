В Череповце мужчина погиб при покраске кессона
В Череповце проводится доследственная проверка по факту смерти 57-летнего мужчины, найденного в кессоне гаража.
По данным СУ СК РФ по Вологодской области, 30 июля труп мужчины был обнаружен в кессоне гаража на проспекте Победы. В гараже имелись следы покраски.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе рассматривается версия несчастного случая при покраске кессона без средств индивидуальной защиты.
фото:cherinfo.ru
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