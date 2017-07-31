В Череповце мужчина погиб при покраске кессона

В Череповце проводится доследственная проверка по факту смерти 57-летнего мужчины, найденного в кессоне гаража.

По данным СУ СК РФ по Вологодской области, 30 июля труп мужчины был обнаружен в кессоне гаража на проспекте Победы. В гараже имелись следы покраски.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе рассматривается версия несчастного случая при покраске кессона без средств индивидуальной защиты.