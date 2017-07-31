Потерявшихся в лесу жительницу Кадуйского района с дочкой нашли спустя двое суток

31.07.2017 [Происшествия]

29 июля в 11 часов трое жителей деревни Тименская Кадуйского района, 64-летний мужчина, 32-летняя женщина и ее 13-летняя дочь ушли в лес за ягодами и не вернулись. Родственники обратились в полицию.

- В этот же день сначала они разошлись, а потом потерялись. Мужчину нашли 29-го июля в семь часов вечера. Поиски сельчанки и ребенка продолжились вчера. К поискам был привлечен беспилотник с Череповца и тепловизор – засекает в лесу теплые движущиеся «предметы». Женщину и ребенка нашли сегодня в 6 утра. Согрели горячим чаем, накормили бутербродами, - рассказала сотрудник областного УМЧС по Вологодской области Валентина Лодыгина.

Девочка с мамой чувствуют себя хорошо. У женщины были с собой спички, они разжигали костер и грелись.

- Расстояние по местным меркам, на которое они ушли, небольшое – 4 километра. Однако местность сильно заросшая. Использовались звуковые приспособления: сирена, выстрел, которые обычно слышно на расстоянии 5 километров, однако здесь после 1,5 км звуки исчезали. Из-за сильной заболоченности местности выйти самим им было бы сложно,- добавили в МЧС.

 

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