В Череповце пьяный мужчина прыгнул с балкона третьего этажа. Его спас сосед, вовремя вызвавший полицейских.

Инцидент произошел сегодня в 10:30 в доме № 85 на улице Горького.

Сосед услышал крики пьяного мужчины и, увидев, что тот хочет прыгнуть с балкона, вызвал полицию. Полицейские приехали на место происшествия, попросили звонившего скинуть им одеяло и встали под балконом.

- Только они успели расстелить одеяло, мужчина прыгнул. Прошли буквально считанные секунды. Мужчина отделался испугом. Его забрала психиатрическая бригада скорой помощи,- рассказала сотрудник пресс-службы управления МВД Череповца Екатерина Кубышкина.

Известно, что на балконе перед прыжком мужчина был с женщиной, которая пыталась его удержать от падения. Была ли она пьяна, сейчас выясняется.