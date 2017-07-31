В Череповце пьяный мужчина прыгнул с балкона третьего этажа

31.07.2017 [Происшествия]

В Череповце пьяный мужчина прыгнул с балкона третьего этажа. Его спас сосед, вовремя вызвавший полицейских.

Инцидент произошел сегодня в 10:30 в доме № 85 на улице Горького.

Сосед услышал крики пьяного мужчины и, увидев, что тот хочет прыгнуть с балкона, вызвал полицию. Полицейские приехали на место происшествия, попросили звонившего скинуть им одеяло и встали под балконом.

- Только они успели расстелить одеяло, мужчина прыгнул. Прошли буквально считанные секунды. Мужчина отделался испугом. Его забрала психиатрическая бригада скорой помощи,- рассказала сотрудник пресс-службы управления МВД Череповца Екатерина Кубышкина.

Известно, что на балконе перед прыжком мужчина был с женщиной, которая пыталась его удержать от падения. Была ли она пьяна, сейчас выясняется.

Тэги: пьянство, выпал с балкона
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