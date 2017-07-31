В Череповца разбилась насмерть пенсионерка, выпашая из окна 7 этажа

31.07.2017 [Происшествия]

В Череповце погибла 85-летняя женщина, выпавшая из окна своей квартиры.

По данным СУ СК РФ по Вологодской области, происшествие случилось в ночь с воскресенья на понедельник на улице Боршодская. Пенсионерка выпала из окна квартиры на 7 этаже, где она проживала одна. От полученной при падении с высоты травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства  происшествия, в том числе рассматривается версия суицида и его мотивы. 

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