Футбольный клуб «Череповец» стал обладателем Кубка МФФ «Золотое кольцо»

31.07.2017 [Спорт]
Футбольный клуб «Череповец» стал обладателем Кубка МФФ «Золотое кольцо»

Футбольный клуб «Череповец» второй год подряд стал обладателем Кубка МФФ «Золотое кольцо». В финале по итогам двухматчевого противостояния череповчане были сильнее кировского «Факела» с общим счётом 8:1.

В первом матче, который прошел в минувшую среду, череповчане в гостях победили 2:0. Голами в этом матче отметились Алексей Шихов и Герман Фельк.

Второй матч прошел накануне в Череповце. Уже к 19-й минуте дублем отметился лучший бомбардир череповчан Антон Балашов. На 30-й минуте игроки «Факела» сумели отыграть один гол, но спустя 9 минут Антон Балашов сумел вернуть своей команде преимущество в два мяча, оформив хет-трик. Перед самым перерывом Алексей Шихов довел счет до 4:1.

После перерыва череповчане ещё дважды забили гол в ворота футболистов из Кирова. В итоге череповецкая команда победила со счетом 6:1 в матче и 8:1 - в финале.

Напомним, что для череповчан это вторая победа подряд в Кубке МФФ «Золотое кольцо». В прошлом году ФК «Череповец» в кубковом матче обыграл ивановский «Кооператив».

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/cherepovets_football_club
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