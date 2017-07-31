Футбольный клуб «Череповец» стал обладателем Кубка МФФ «Золотое кольцо»

Футбольный клуб «Череповец» второй год подряд стал обладателем Кубка МФФ «Золотое кольцо». В финале по итогам двухматчевого противостояния череповчане были сильнее кировского «Факела» с общим счётом 8:1.



В первом матче, который прошел в минувшую среду, череповчане в гостях победили 2:0. Голами в этом матче отметились Алексей Шихов и Герман Фельк.



Второй матч прошел накануне в Череповце. Уже к 19-й минуте дублем отметился лучший бомбардир череповчан Антон Балашов. На 30-й минуте игроки «Факела» сумели отыграть один гол, но спустя 9 минут Антон Балашов сумел вернуть своей команде преимущество в два мяча, оформив хет-трик. Перед самым перерывом Алексей Шихов довел счет до 4:1.



После перерыва череповчане ещё дважды забили гол в ворота футболистов из Кирова. В итоге череповецкая команда победила со счетом 6:1 в матче и 8:1 - в финале.



Напомним, что для череповчан это вторая победа подряд в Кубке МФФ «Золотое кольцо». В прошлом году ФК «Череповец» в кубковом матче обыграл ивановский «Кооператив».