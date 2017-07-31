Жители Вытегры пишут в соцсетях о затопленных огородах и разрушенных дорогах

В Вытегре продолжается ликвидация последствий ливневого дождя, который прошел 27 июля. Напомним, по данным областного УМЧС, в зону подтопления попало 30 домов, в которых проживает 91 человек, в том числе 15 детей. После спада воды администрация района приступила к проведению аварийно-восстановительных работ.

По состоянию на 30 июля областное УМЧС отчиталось о следующих работах: откачана вода из 10 подвалов, убрано 9 придомовых территорий, убрано 23 метра дорог и придорожных канав, 8 трубных переходов, проведена вакцинация от гепатита и туляремии 80 человек, в том числе 25 детей.

- Наблюдается спад воды, что позволило приступить к дезинфекции приусадебных участков частных домов и общественных территорий. Всего уже продезинфицировано свыше 2500 кв. метров территории.

Как ранее сообщал сайт правительства Вологодской области, филиал Центра социальных выплат на Советском проспекте, 17 готов подробно проконсультировать пострадавших жителей по вопросам получения материальной помощи на первоочередные нужды (продукты питания, одежду, лекарства).

Однако сейчас основные проблемы людей сводятся к тому, что пока неизвестно, компенсируют ли им ущерб за пострадавшее во время подтопления имущество. Кроме того, погиб урожай в огородах, размыты многие дороги.

О проблемах инфраструктуры жители пишут в соцсетях:

- Нам Шевченко (ред. – улица) с мая обещают окюветить в 2017 году, месяц не уточнили, надеемся не декабрь... - Нам с 14 года... Ждём с... - На Советском каждую весну по тротуару ручьи, а теперь и летом.

- Последствия ливневого дождя 27.07.17 на селе. Дорогу к д. Новая Сельга в Андомском поселении смыло, образовался провал глубиной 1 м -1,5 м. Жители-пенсионеры оказались в сложной ситуации ((( - пишет Светлана.

К своему сообщению женщина прикрепила фото:

Областное УМЧС сообщает, что переправа через реку Вербушка будет осуществляться только в экстренных ситуациях:

- Вниманию жителей и гостей деревень Кожино и Гонгинская! По решению КЧС принято решение- переправа через р. Вербушка будет осуществляться только в экстренных ситуациях по заявке через оперативного дежурного ФГКУ "АСУНЦ "Вытегра".Экстренной ситуацией является введения режима ЧС на данной территории, оказание экстренной медицинской помощи и проведение эвакуационных мероприятий по медицинским показаниям, доставка противопожарной техники.

Телефон оперативного дежурного (8172) 57-12-82, 8-921-833-6865.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Вологодской области (8172) 72-99-99.

Фото последствий ливня в Вытегре можно посмотреть в наших предыдущих материалах:

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