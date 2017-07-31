11-летний мальчик, которого сбили на "зебре" в Череповце, скончался в реанимации

31.07.2017 [Происшествия]

В Череповце 11-летний мальчик, которого сбил на "зебре" автомобиль "Нива", скончался в реанимации. Ребенок умер в областной больнице №2 на следующий день после ДТП.

- После ДТП мальчик с переломом основания черепа, ушибом головного мозга на скорой был доставлен в больницу в реанимационное отделение, где ему была сделана операция. Врачи сделали все возможное, однако ребенок скончался,- рассказали в пресс-службе ГИБДД Череповца.

Трагедия произошла 28 июля около 17 часов на улице Парковой. По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрещающий сигнал светофора и попал под колеса «Нивы», которой управлял 23-летний молодой человек.

- По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Водитель был доставлен в наркологию, где сдал все пробы. Через несколько дней анализы будут готовы, - пояснили в пресс-службе ГИБДД Череповца.

Кто вызвал скорую ребенку после ДТП, сам водитель или свидетели, в ГИБДД пока уточнить не могут.

Тэги: ДТП, гибель ребенка
Фото областного УМВД
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