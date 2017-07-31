В Череповце девушка упала с высоты 4 этажа, спускаясь на простынях за телефоном

31.07.2017 [Происшествия]

Сегодня около полуночи на улице Краснодонцев, 70 в Череповце 24-летняя девушка упала на козырек ресторана «Славянский дворик» с высоты четвертого этажа.

«В доме гуляла компания, девушка уронила телефон на козырек ресторана и решила его достать, — рассказал сайту мэрии Череповца директор спасательной службы Дмитрий Санакоев. — Они все вместе связали веревку из простыней, она спустилась, подобрала телефон, а на обратном пути сорвалась с этой веревки. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили ее на землю и передали скорой помощи».

По предварительным данным, пострадавшая получила серьезные травмы внутренних органов.

Тэги: упал с высоты
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