В Череповце двое детей выпали из окон в разных домах

В выходные в Череповце из окна выпали двое маленьких детей. Оба несчастных случая произошли в субботу 29 июля.

В 14.40 из окна второго этажа в доме на улице Беляева, 27 выпал годовалый мальчик. Он был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибом спины.

- Ребенок был дома с мамой. Мать заснула. Мальчик по дивану залез на подоконник, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В тот же день в 16.50 двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в доме № 21б по улице Мира. По информации ЕДС, девочка в тяжелом состоянии находится в больнице.

- Ребенок вместе с мамой находился на кухне. Мама готовила еду, отвлеклась буквально на минутку,- сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В обоих случаях, дети выпали из окна, облокотившись на москитную сетку, упали на землю возле дома.

- Видно, эти обстоятельства и помогли им остаться в живых. Родители ненадлежащим образом осуществляли присмотр. Москитная сетка – не выход. Нужно открывать форточки и проветривать, чтобы таких происшествий не случалось, - добавили в пресс-службе следственного управления.

В СУ СК РФ по Вологодской области сообщили, что по обоим случаях проводится проверка.