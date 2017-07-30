Российская сборная завоевала бронзу Европейского Олимпийского юношеского фестиваля

30.07.2017 [Спорт]
Российская сборная завоевала бронзу Европейского Олимпийского юношеского фестиваля

Женская волейбольная сборная России (игроки не старше 18 лет), в составе которой играли череповчанки Варвара Шепелева, Дарья Рубей, Ирина Соболева и Виктория Пушина, стала серебряным призером XIV Летнего Европейского Олимпийского юношеского фестиваля. Соревнования прошли в венгерском городе Дёрн с 23 по 29 июля, в них приняли участие более 3500 спортсменов из Европы.

На групповом этапе наша команда в трех партиях обыграла Словению и Венгрию и в пятисетовой встрече уступила Сербии. В полуфинальном матче россиянки проиграли сборной Италии (0:3), а в матче за бронзу взяли реванш у команды Сербии (3:0).

Теперь нашу сборную U-18 ждет Чемпионат мира, который пройдет 18-27 августа в Аргентине.

Тэги: волейбол
Фото: vk.com/lovely_volleyball
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