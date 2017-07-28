В отношении директора ООО "Росток", сменившего "Овощной", возбуждено уголовное дело

28.07.2017 [Экономика]

В отношении директора ООО «Росток» возбуждено уголовнео дело. Напомним, предприятие, куда работникам предложили перейти с обанкротившегося «Овощного» в Череповецком районе, накопило долг по зарплате перед сотрудниками.

Задолженность перед 160 работниками копилась с октября по декабрь 2016 и в итоге достигла более 4,5 млн рублей. Первоначально по этому факту прокуратурой района в отношении юридического лица и директора сельскохозяйственной организации вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.  По результатам их рассмотрения мировым судьей Вологодской области виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Далее в интересах работников организации было направлено 199 исков о взыскании с ООО «Росток» задолженности по заработной плате, компенсации за ее несвоевременную выплату и морального вреда на сумму, превышающую 4,2 млн. рублей.

По материалам проверки в отношении директора ООО «Росток» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Как сообщает областная прокуратура, в настоящий момент задолженность по заработной плате перед работниками за октябрь-декабрь 2016 года погашена в сумме 4,3 миллиона рублей. Теперь предприятию осталось выплатить своим сотрудникам порядка 200 тысяч рублей.

Напомним, летом 2016 года работникам «Овощного» было предложено уволиться и перейти в новую организацию — ООО «Росток» - с сохранением заработной платы, однако она сократилась почти в два раза. В мае бывшие сотрудники «Овощного» проиграли областной суд о восстановлении на работе. Директором и учредителем ООО «Росток» был замдиректора СХПК «Овощной» Разгулов.

 

Тэги: зарплаты, СХПК Овощной
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