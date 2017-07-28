Уклонисты от армии не смогут работать на госслужбе в течение 10 лет после нарушения ими закона

28.07.2017 [Общество]

Военные комиссариаты обязали уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов.

Соответствующий закон подписал на этой неделе президент РФ Владимир Путин. Согласно ему, граждане, не прошедшие военную службу по призыву без законных на то оснований, не могут в течение 10 лет после нарушения ими закона работать на государственной и муниципальной службе.

- Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников, - сообщает ТАСС.

В законе также прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Если уклонисты поступили на госслужбу до этого срока, то новые правила их не затронут.

Тэги: армия, чиновники
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