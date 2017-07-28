Памятник летчикам и техникам, разбившимся на самолетах в 1943 году, открыли в Бабаевском районе

В деревне Торопово Бабаевского районеа сегодня открыли памятник летчикам и техникам самолетов, погибшим там в 1943 году.

Трагедия случилась 74 года назад, 28 июля, над станцией Тешемля. Два самолета «ПЕ-2» разбились и упали в болото вместе с членами экипажа. Все восемь человек погибли.

С 2012 года ВРОО «Вологодское объединение поисковиков» проводило работу по подъему самолетов и поиску останков погибших членов экипажа. Экспедиции велись на протяжение четырех лет. В них приняли участие более 150 волонтеров из разных районов Вологодской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Один из самолетов упал в болото, поэтому поднимать его пришлось зимой, когда поверхность болота покрывается толстым слоем льда. Тела членов экипажа были похоронены 28 июля 2016 года.

В феврале 2017 года Вологодское объединение поисковиков организовало конкурс на разработку эскиза памятника погибшим. Изготовление и установка памятника проходили при поддержке Вологодского регионального отделения Российского Военно-исторического общества.

Напомним, что два года назад в Тороповском сельском поселении установили памятник погибшим в годы войны летчикам.