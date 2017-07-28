В Белозерске из инкассаторской машины похитили 2,5 млн рублей

В Белозерскае расследуют дело о крупном ограблении - из инкассаторской машины похитили почти 2,5 миллиона рублей: 1 890 тысяч рублей были изъяты инкасатором на одном предприятии, и еще 600 тысяч рублей - на другом. Дерзкое похищение произошло 13 июня.

По предварительной информации, водитель оставил машину незакрытой и пошёл в магазин за продуктами, а когда вышел, машины уже не было. Позже полицейские нашли автомобиль за городом, денег там уже не было.

Была ли незакрытая дверь случайностью или нет, предстоит выяснить следователям. Уже проведены все необходимые экспертизы, похитителя ищут. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 и ч. 1 ст. 166.

Известно, что водитель инкассаторской машины когда-то работал в милиции, оттуда он уволился около 10 лет назад, после чего работал во ФСИН.